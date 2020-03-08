Этот день в истории: разорение Киева князем Андреем Боголюбским и прекращение деятельности УГКЦ

8 марта, 2020, 20:05

8 марта 1169 года войска коалиции северо-русских княжеств во главе с владимиро-суздальским князем Андреем Боголюбским начали грабеж Киева, который длился пять дней и привел к упадку города как столицы Древнерусского государства

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

Взять город штурмом не удалось, но после недолгой осады и при отсутствии подмоги часть войска Мстислава и он сам сбежали, и 8 марта 1169 защитники города сдались, считая, что по тогдашней традиции новый князь пришел править. Однако Киев подвергся невиданному опустошению - за пять дней было сожжено и разграблено, тысячи жителей - убиты, из церквей и монастырей похищенные книги, ризы, колокола и иконы, в частности Святая икона Божией Матери, которая впоследствии была названа Владимирской иконой Пресвятой Богородицы и которая стала величайшей святыней Российской империи.

В следующем году Мстислав отвоевал Киев и прогнал Глеба, брата Андрея Боголюбского, которого он посадил княжить, но вскоре умер и киевский престол вновь занял ставленник Боголюського Мстислав Ростиславич Храбрый. Через три года он попал в немилость из-за слишком самостоятельной политики и в 1173 году разбил войско Андрея Боголюського, направлено на новое увлечение Киева.

"Разорение Киева подорвало его авторитет и экономическую мощь - город начал приходить в упадок и накануне монгольского нашествия в Киеве уже не было князей, а им правили наместники. Зато Великое княжество Владимиро-Суздальское достигло своего расцвета и могущества и стало ядром будущей Российского государства", - наглошуеться в статье.

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Кроме того, 8 марта 1946 начал работу устроен советскими захватчиками незаконный "Львовский собор", на котором было провозглашено ликвидацию Брестской унии 1596 года и присоединения греко-католиков к Русской православной церкви. Католическая церковь никогда не признавала его решений, поскольку он был проведен с грубым нарушением канонических правил - на соборе отсутствовали греко-католические епископы, а его проведение не было согласовано с Ватиканом.