Азербайджан отправил в Беларусь первую партию нефти
Об этом сообщил официальный представитель госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает Еспресо.TV со ссылкой на 1news.az .
"Отправили вчера вечером (5 марта - ред.), груз 90 тысяч тонн нефти Azeri Light", - отметил 6 марта Ахмедов.
Компания планирует отправить второй танкер в 20-х числах марта.
О планах по поставкам нефти в Беларусь в SOCAR заявили 2 марта.
Перед этим пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко говорил об ожиданиях 160 тыс. т азербайджанской нефти.
27 февраля в Минске сообщили, что ведут переговоры по поводу мартовских поставок нефти еще с двумя компаниями из Азербайджана - "Сафмар" и "УДС нефть". Ожидается, что только в планах "Сафмара" отправить в Беларусь до 300 тыс. тонн нефти.
- Ранее Беларусь зависела исключительно от российской нефти, в обмен на которую теперь Москва требует от Минска дальнейшей "интеграции" в рамках Союзного государства.
- Расположенный на юго-востоке Турции порт Джейхан является конечным маршрутом международного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-