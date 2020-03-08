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Espreso.tvМирАзербайджан отправил в Беларусь первую партию нефти

Азербайджан отправил в Беларусь первую партию нефти


фото: wikipedia.org
Азербайджан отправил из турецкого порта Джейхан в Беларусь первые 90 тысяч тонн своей нефти

Об этом сообщил официальный представитель госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает Еспресо.TV со ссылкой на 1news.az .

"Отправили вчера вечером (5 марта - ред.), груз 90 тысяч тонн нефти Azeri Light", - отметил 6 марта Ахмедов.

Компания планирует отправить второй танкер в 20-х числах марта.

О планах по поставкам нефти в Беларусь в SOCAR заявили 2 марта.

Перед этим пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко говорил об ожиданиях 160 тыс. т азербайджанской нефти.

27 февраля в Минске сообщили, что ведут переговоры по поводу мартовских поставок нефти еще с двумя компаниями из Азербайджана - "Сафмар" и "УДС нефть". Ожидается, что только в планах "Сафмара" отправить в Беларусь до 300 тыс. тонн нефти.

  • Ранее Беларусь зависела исключительно от российской нефти, в обмен на которую теперь Москва требует от Минска дальнейшей "интеграции" в рамках Союзного государства.
  • Расположенный на юго-востоке Турции порт Джейхан является конечным маршрутом международного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
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