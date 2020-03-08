8 марта на фронте: оккупанты попали в грузовик ВСУ, есть погибший и раненые
8 марта, 2020, 22:13
Сегодня, 8 марта 2020 года, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих
Об этом со ссылкой на информационные сводки штаба ООС передает Еспресо.TV.
Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражения.
Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитники получили ранения.
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