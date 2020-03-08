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Espreso.tvОперація об'єднаних сил7 марта на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины

7 марта на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
7 марта на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Широкиного - с миномета калибра 82 мм - 4 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: вблизи населенного пункта Зайцево - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, совершил 4 выстрела со станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем; рядом с Новотошковским - со станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

Вчера, 7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

 

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