Зеленский лично отправил Скалецкую на карантин в Новые Санжары

7 марта, 2020, 23:01

Об этом Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Guardian и американскому Bloomberg, сообщает BBC .

"Это был ее выбор, но предложил это я", - рассказал президент о том, как министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела две недели в санатории Новые Санжары вместе с эвакуированными из Китая людьми.

Правда, отмечает издание, после этой фразы Владимир Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что большого выбора у министра не было.

Встречал после карантина людей президент лично, а Зоряну Скалецкую поблагодарил за смелость.