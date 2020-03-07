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Espreso.tvОбществоЗеленский лично отправил Скалецкую на карантин в Новые Санжары

Зеленский лично отправил Скалецкую на карантин в Новые Санжары


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея отправить министра здравоохранения Зоряну Склецьку на карантин в Новые Санжары принадлежала ему лично

Об этом Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Guardian и американскому Bloomberg, сообщает BBC .

"Это был ее выбор, но предложил это я", - рассказал президент о том, как министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела две недели в санатории Новые Санжары вместе с эвакуированными из Китая людьми.

Правда, отмечает издание, после этой фразы Владимир Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что большого выбора у министра не было.

Встречал после карантина людей президент лично, а Зоряну Скалецкую поблагодарил за смелость.

  • 20 февраля Зоряна Скалецкая решила пройти 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которых в четверг были эвакуированы из Китая
  • 5 марта, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Новых Санжар Полтавской области, чтобы лично встретить с обсервации эвакуированных из Китая граждан

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