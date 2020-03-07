В жутком ДТП под Киевом погибли 3 человека
7 марта, 2020, 21:46
В результате ДТП на Бориспольской кольцевой дороге погибли три человека
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
На Бориспольской кольцевой фура врезалась в Peugeot. По словам полицейского, по предварительной информации грузовик Renault ехал в направлении Броваров, и на перекрестке с второстепенной дорогой на кольцевую выехал Peugeot 307 CC. Произошло столкновение, от которого оба транспортных средства вылетели с дороги в поле.
Удар был такой силы, что от седана почти ничего не осталось, а грузовик перевернулся на бок. На момент столкновения в легковушке находились двое мужчин и одна женщина. К сожалению, все трое погибли на месте. На время работы СОГ полицейские временно перекрыли дорогу.
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