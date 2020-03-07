В столице Украины ищут клинику, которая согласится на компьютерную томографию египетской мумии
Сейчас под руководством египтолога Николая Тарасенко началось ее тщательное изучение. Для этого мухе следует сделать КТ, что будет важным этапом в исследовании, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Типичный Киев.
Многие клиники отказывают ученым, поскольку не хотят рисковать.
На сайте Дома инноваций указано, что мумия из Лавры может принадлежать представительнице царского рода, которая жила более 3000 лет назад. В Киев ее привезли в 1904 году, когда открылся Киевский художественно-промышленный и научный музей имени государя императора Николая Александровича (сегодня - Национальный художественный музей Украины на улице Грушевского).
Специально для музея известный киевский меценат Богдан Ханенко приобрел в Каирском музее более 130 предметов египетской старины, в том числе и эту мумию.
Позже коллекцию художественного музея национализировали и 1926 году ее отдали в Лавру.
Долгое время мумия была недоступной для исследователей. Теперь у ученых появилась возможность изучить ее историю.
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