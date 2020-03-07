В Саудовской Аравии арестованы два представителя королевской семьи, - Wall Street Journal

7 марта, 2020, 09:16

По приказу принца Мухаммеда бин Салмана, который является наследником престола в Саудовской Аравии, в пятницу, 6 марта 2020 года, силовиками задержаны младший брат монарха Ахмед ибн Абдул-Азиз (принц Ахмед) и бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф

Оба схватили у них дома, передает Еспресо.TV со ссылкой на Wall Street Journal .

После задержания, одетые во все черное сотрудники Службы охраны королевского суда в масках провели обыски в домах принцев.

Wall Street Journal отмечает, что поводом для задержания и последующего ареста стало обвинение в государственной измене.

Задержания укрепили позиции крон-принца, утверждает издание.

"84-летний король Салман уже старый. Вместе с тем, Мухаммед ибн Наиф еще до 2017 года считался одним из основных претендентов на престол и до последнего времени находился под домашним арестом", - пишет WSJ.