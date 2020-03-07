В Саудовской Аравии арестованы два представителя королевской семьи, - Wall Street Journal
7 марта, 2020, 09:16
По приказу принца Мухаммеда бин Салмана, который является наследником престола в Саудовской Аравии, в пятницу, 6 марта 2020 года, силовиками задержаны младший брат монарха Ахмед ибн Абдул-Азиз (принц Ахмед) и бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф
Оба схватили у них дома, передает Еспресо.TV со ссылкой на Wall Street Journal .
После задержания, одетые во все черное сотрудники Службы охраны королевского суда в масках провели обыски в домах принцев.
Wall Street Journal отмечает, что поводом для задержания и последующего ареста стало обвинение в государственной измене.
Задержания укрепили позиции крон-принца, утверждает издание.
"84-летний король Салман уже старый. Вместе с тем, Мухаммед ибн Наиф еще до 2017 года считался одним из основных претендентов на престол и до последнего времени находился под домашним арестом", - пишет WSJ.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-