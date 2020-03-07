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Espreso.tvОперація об'єднаних силВ Марьинке вражеский снайпер ранил мирного жителя

В Марьинке вражеский снайпер ранил мирного жителя


фото: Укрінформ
В Донецкой области выстрелом вражеского снайпера был ранен мирный житель Марьинки

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

7 марта российские оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. На окраине Марьинки, где большинство домов разрушены до основания, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля.

Военнослужащими подразделения Объединенных сил оперативно была проведена эвакуация мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

 

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