В Китае рухнул отель для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом: 70 пострадавших

7 марта, 2020, 17:26

В Китае обрушилось здание гостиницы, где находились на карантине лица, контактировавшие с больными коронавирусом, 70 человек оказались под развалинами

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Спасатели в китайской провинции Фуцзянь извлекают десятки людей из-под завалов рухнувшего отеля. Сначала под завалами было около 70 человек, 33 из них уже удалось спасти.

О причине обрушения пока не сообщается.

По сообщениям местных СМИ, отель использовали для размещения на карантин лиц, контактировавших с зараженными новым коронавирусом.