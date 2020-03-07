В Китае рухнул отель для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом: 70 пострадавших
7 марта, 2020, 17:26
В Китае обрушилось здание гостиницы, где находились на карантине лица, контактировавшие с больными коронавирусом, 70 человек оказались под развалинами
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Спасатели в китайской провинции Фуцзянь извлекают десятки людей из-под завалов рухнувшего отеля. Сначала под завалами было около 70 человек, 33 из них уже удалось спасти.
О причине обрушения пока не сообщается.
По сообщениям местных СМИ, отель использовали для размещения на карантин лиц, контактировавших с зараженными новым коронавирусом.
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