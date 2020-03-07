 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Китае рухнул отель для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом: 70 пострадавших

В Китае рухнул отель для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом: 70 пострадавших


фото: xinhuanet.com
В Китае обрушилось здание гостиницы, где находились на карантине лица, контактировавшие с больными коронавирусом, 70 человек оказались под развалинами

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Спасатели в китайской провинции Фуцзянь извлекают десятки людей из-под завалов рухнувшего отеля. Сначала под завалами было около 70 человек, 33 из них уже удалось спасти.

О причине обрушения пока не сообщается.

По сообщениям местных СМИ, отель использовали для размещения на карантин лиц, контактировавших с зараженными новым коронавирусом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 марта, 2020 суббота

больше новостей

7 марта, 2020 суббота

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать