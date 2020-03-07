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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужской голос "заминировал" вокзал

В Киеве мужской голос "заминировал" вокзал

В столице неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский"

Об этом рассказывают ВартовиЕспресо .

На месте работает партульна полиция и кинологи.

Проводится эвакуация.

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