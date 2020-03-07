В Киеве мужской голос "заминировал" вокзал
7 марта, 2020, 14:25
В столице неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский"
Об этом рассказывают ВартовиЕспресо .
На месте работает партульна полиция и кинологи.
Проводится эвакуация.
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