В курганах Днепропетровщины археологи нашли полсотни захоронений древних цивилизаций

7 марта, 2020, 10:30

В Широковском районе Днепропетровской обалсти в 10 курганах обнаружены 52 древние захоронения энеолитического времени, эпохи бронзы, раннего железного века

Об этом со ссылкой на Depo рассказывает Еспресо.TV .

Самый большой курган имел высоту 6,5 м и 60 м диаметра.

"Древними среди исследованных оказались два захоронения, датируемые второй половиной IV тыс. до н.э. и относятся к энеолита. Пять курганов были построены в эпоху ранней бронзы носителями ямной археологической культуры (первая половина ІІІ тыс. до н.э. ). впускные до сих курганов были захоронения катакомбной культуры вторая половины ИИИ тыс до н.э., составляют самую многочисленную группу захоронений ", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены захоронения Бабинской (XVIII-XVI вв. До н.э.) и срубной культур (XV-XIII в. до н.э.). Захоронение эпохи раннего железного века принадлежат рядовым представителям скифского социума. Они были основными в двух курганах и впускными к насыпей предыдущего времени.

В одном из курганов археологи нашли захоронение в каменном сундуке. Между ребрами левой части грудного отдела скелета обнаружено кремневые острие стрелы, которая, наверное, была причиной смерти похороненного.

Также археологи обнаружили каменный жертвенник, который представлял собой кольцевую закладки составленную из небольших камней местного известняка.

Некоторых покойников сопровождал погребальный инвентарь - керамические сосуды, каменные топоры, изделия из кости, наконечники стрел. Большинство скелетов имеют следы посыпки охрой.