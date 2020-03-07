В Грузии зарегистрировано 12 случаев коронавируса. Прямые перелеты из Италии приостановлены
Первый случай нового коронавируса в Грузии было зарегистрировано 26 февраля, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал национального грузинского ТВ.
По данным Минздрава страны, эти люди контактировали с человеком, который вернулся из Италии. Симптомы у одного из больных вызывают сейчас наибольшее беспокойство.
"Состояние одного пациента - хуже среднего, после 24 часов наблюдения, этот пациент все еще заслуживает внимания, поскольку болезнь хорошо проявляется", - заявила медицинский директор инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Согласно решению правительства Грузии на границах внедрено ограничения для граждан Грузии и иностранных граждан, а прямое авиационное соединение с Италией было временно приостановлено.
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