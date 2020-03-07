В Черновцах еще одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
7 марта, 2020, 16:49
В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали уже седьмого пациента
Об этом сообщает Черновицкая ОГА в facebook.
"Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19. Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек", - говорится в сообщении.
- 7 марта стало известно, что в Черновицкой области заказали необходимые тест-системы для выявления коронавируса. Их доставят в Украину в следующий четверг, 12 марта 2020 года.
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