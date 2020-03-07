Тесты на коронавирус шестерых черновчан оказались отрицательными

7 марта, 2020, 20:56

Тесты на коронавирус шести из семи Черновцов показали отрицательный результат

Об этом сообщает Черновицкая ОГА в facebook.

"Результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, госпитализированных в инфекционное отделение областной клинической больницы являются отрицательными. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц", - заявили в ОГА со ссылкой на данные из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.