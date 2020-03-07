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Espreso.tvОбществоТесты на коронавирус шестерых черновчан оказались отрицательными

Тесты на коронавирус шестерых черновчан оказались отрицательными


фото: Укрінформ
Тесты на коронавирус шести из семи Черновцов показали отрицательный результат

Об этом сообщает Черновицкая ОГА в facebook.

"Результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, госпитализированных в инфекционное отделение областной клинической больницы являются отрицательными. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц", - заявили в ОГА со ссылкой на данные из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.

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