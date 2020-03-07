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Espreso.tvОбществоСидит на столе и смеется: Зеленский попал на обложку The Guardian

Сидит на столе и смеется: Зеленский попал на обложку The Guardian


фото: The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку британского еженедельника The Guardian

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в facebook.

На заглавном фото Зеленский сидит на столе и смеется. В самом журнале размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Внутри размещены еще два снимка с Владимиром Зеленским. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит одну руку в кармане.

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