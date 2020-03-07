Стало известно, когда в Украине доставят быстрые тест-системы для выявления коронавируса

7 марта, 2020, 14:00

В Черновицкой области заказали необходимые тест-системы для выявления коронавируса. Их доставят в Украину в следующий четверг, 12 марта 2020 года

Об этом во время брифинга заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Что касается быстрых тест-систем, которые ускоряли возможность получения результатов и отклонения или подтверждения таких подозрений на имеющуюся инфекцию, хочу сообщить вам, что мы общаемся со всеми областями Украины, их эпидемиологами. Нет у одной другой области официальных тест-систем. Поэтому информация о том, что они где-то есть в других регионах, а в Черновцах нет, не соответствует действительности. 12 марта необходимые для нашей больницы, для нашей области тест-системы будут доставлены в Украину. Фирма-поставщик получит их 12 марта и с того момента и организуем их доставку в Черновцы ", - сказал Осачук.

Председатель облгосадминистрации также сообщил, что состояние больного, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, стабильное.

"За это время его состояние не ухудшилось. При этом симптоматика сохраняется, он в разные промежутки времени имеет различные температурные показатели. Температура тела то повышается, то падает", - добавил он.