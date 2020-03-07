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Espreso.tvМирSpaceX вывела на орбиту Cargo Dragon

SpaceX вывела на орбиту Cargo Dragon

Американская компания SpaceX в ночь на субботу, 7 марта 2020 года, успешно вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9

Запуск состоялся на мысе Канаверал во Флориде, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) 1950 килограммов продовольствия, оборудования и материалов для экспериментов.

Как ожидается, груз прибудет на МКС в понедельник, 9 марта.

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