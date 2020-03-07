SpaceX вывела на орбиту Cargo Dragon
7 марта, 2020, 11:52
Американская компания SpaceX в ночь на субботу, 7 марта 2020 года, успешно вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9
Запуск состоялся на мысе Канаверал во Флориде, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) 1950 килограммов продовольствия, оборудования и материалов для экспериментов.
Как ожидается, груз прибудет на МКС в понедельник, 9 марта.
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