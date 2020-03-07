СБУ разоблачила банкиршу из Киева, которая выводила деньги в оккупированный Луганск

7 марта, 2020, 08:52

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой "ЛНР", они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы из использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" во временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений. Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам с временно оккупированных районов Луганщины "услуги" по перечислению и получения денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили "налоги" в фейковых госорганов псевдореспубликы. Эти средства шли на финансирование "МГБ ЛНР" и содержания незаконных вооруженных формирований террористов.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы. Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. По материалам СБ Украины заблокирована карточные счета, использовали организаторами для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн грн.

Сейчас руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинскому власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.