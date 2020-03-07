Сборная Украины провела невероятный камбэк в матче Кубка Дэвиса против Тайваня

7 марта, 2020, 21:27

В матче Кубка Дэвиса против Тайваня сборная Украины победила, уступая после первых двух встреч

Об этом сообщает Укринформ .

7 марта в Запорожье украинцы выиграли матчевую встречу у команды Китайского Тайбэя (3:2) в плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса.

В решающей пятой встречи Илья Марченко обыграл на корте Дворца спорта "Юность" Цзэн Чжуньсиня - 6:3, 6:2.

Ранее в субботу дуэт Денис Молчанов/Сергей Стаховский обыграл пару Цзэн Чжуньсинь/Се Ченпен - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, а затем Сергей Стаховский одолел В Дунлинь - 7:6 (7:3) , 4:6, 6:3.

В первый игровой день, напомним, украинцы свои встречи проиграли. Стаховский уступил Цзэн Чжуньсиню (6:3, 1:6, 2:6), а Марченко - В Дунлинь (4:6, 4:6).

Теперь в сентябре наша сборная будет бороться за выход в квалификации Davis Cup Finals-2021 с командами, которые проигрывают на отборочном этапе Мировой группы сезона 2020.