Сборная Украины провела невероятный камбэк в матче Кубка Дэвиса против Тайваня
Об этом сообщает Укринформ .
7 марта в Запорожье украинцы выиграли матчевую встречу у команды Китайского Тайбэя (3:2) в плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса.
В решающей пятой встречи Илья Марченко обыграл на корте Дворца спорта "Юность" Цзэн Чжуньсиня - 6:3, 6:2.
Ранее в субботу дуэт Денис Молчанов/Сергей Стаховский обыграл пару Цзэн Чжуньсинь/Се Ченпен - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, а затем Сергей Стаховский одолел В Дунлинь - 7:6 (7:3) , 4:6, 6:3.
В первый игровой день, напомним, украинцы свои встречи проиграли. Стаховский уступил Цзэн Чжуньсиню (6:3, 1:6, 2:6), а Марченко - В Дунлинь (4:6, 4:6).
Теперь в сентябре наша сборная будет бороться за выход в квалификации Davis Cup Finals-2021 с командами, которые проигрывают на отборочном этапе Мировой группы сезона 2020.
- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной.
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