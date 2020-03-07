"Ухаживание" жителя Броваров к женщине-полицейскому закончилось разбитым лицом и украденной сумкой

7 марта, 2020, 13:30

По факту разбойного нападения на сотрудницу полиции в маршрутном автобусе сообщением "Киев-Бровары" правоохранители открыли уголовное производство

Об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области, передает Еспресо.TV .

"Работница полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где участвовала в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого" ухажера ", что она работает в полиции и попросила , чтобы тот не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать ", - говорится в сообщении.

Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой была носовое кровотечение, оказали посильную помощь.

На место происшествия оперативно прибыли столичные работники полиции и задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины.

Им оказался "хорошо известный" для руководства полиции Киевщины житель Броваров. Он неоднократно приходил на прием граждан к руководителю полиции области Андрея Небытова с просьбой принять меры к его бывшей жены, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой, требовал привлечь их к уголовной ответственности.

Как выяснилось, мужчина уговаривал специально в свою экс-жену и сына, требовал проведения судебно-медицинской экспертизы, а сам неоднократно поднимал на них руку. В дальнейшем уголовное производство полиция направила с обвинительным актом в суд. Сейчас продолжаются судебные заседания.

За разбойное нападение на работника полиции Киевщины столичными правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.