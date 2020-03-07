"Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команду Алексея Михайличенко на 45-й минуте вывел вперед Артем Шабанов.
Сразу после перерыва "Александрия" осталась в меньшинстве из-за удаления Алексея Довгого.
Упрочил преимущество киевлян на 60-й минуте Виталий Буяльский. "Александрия" даже в меньшинстве забила в ответ на 65-й минуте, когда пенальти реализовал Дмитрий Гречишкин.
"Динамо" окончательно сняло интригу в матче на 85-й минуте усилиями Виталия Миколенко.
"Динамо" победило "Александрию" 3:1, набрало 25 очков и завершило первый этап чемпионата Украины на втором месте. От лидера - "Шахтера" - динамовцы отстают на 11 пунктов. "Зарю", которая идет третьей, опережают на 2 балла.
"Александрия" имеет 37 очков и занимает пятое место.
Чемпионат Украины
22-й тур
7 марта
"Александрия" - "Динамо" 1:3
Голы: Гречишкин, 65 (пен.) - Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85
- Напомним, 7 марта в 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в Чернигове победила "Зарю".
- Кроме этого, "Ворскла" на своем поле победила "Олимпик" и вышла на девятое место.
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