"Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в УПЛ

7 марта, 2020, 18:54

В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Александрию" и вышло на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команду Алексея Михайличенко на 45-й минуте вывел вперед Артем Шабанов.

Сразу после перерыва "Александрия" осталась в меньшинстве из-за удаления Алексея Довгого.

Упрочил преимущество киевлян на 60-й минуте Виталий Буяльский. "Александрия" даже в меньшинстве забила в ответ на 65-й минуте, когда пенальти реализовал Дмитрий Гречишкин.

"Динамо" окончательно сняло интригу в матче на 85-й минуте усилиями Виталия Миколенко.

"Динамо" победило "Александрию" 3:1, набрало 25 очков и завершило первый этап чемпионата Украины на втором месте. От лидера - "Шахтера" - динамовцы отстают на 11 пунктов. "Зарю", которая идет третьей, опережают на 2 балла.

"Александрия" имеет 37 очков и занимает пятое место.

Чемпионат Украины

22-й тур

7 марта

"Александрия" - "Динамо" 1:3

Голы: Гречишкин, 65 (пен.) - Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85