Портников: Логика нынешнего политического хаоса - в инкорпорации украинских земель в состав России

7 марта, 2020, 20:04

Виталий Портников заявил, что нынешний политический хаос в Украине может привести к запросу на сильную руку, которым может воспользоваться Россия

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб" в эфире Еспресо.TV .

"Любая украинская власть имеет на себе тень олигархического консенсуса. Консенсус на этот раз - между Ахметовым и Коломойским. Очевидно, что есть люди связанные с Коломойским, есть связанные с Ахметовым, но я считаю, что это не самое главное в этой истории.

Очень трудно понять насколько это человек Ахметова, если он некоторое время работал на предприятиях Ахметова. Предприятия Ахметова и Коломойского прошли немало менеджеров, работающих сейчас в Офисе президента Украины, в правительстве, в конце концов сам Зеленский работал у Коломойского, его первый помощник Шефир, Баканов работал в "95-м квартале", - напомнил Портноков.

Он сравнил нынешнюю ситуацию в Украине, с российским кризисом конца 1990-х, после которого к власти пришел Владимир Путин.

"Сейчас мы говорим о премьере Шмыгале с таким же интересом, как мы говорили о премьере Гончаруке. А может не будет этого премьер-министра через несколько месяцев и мы просто тратим время.

Но я помню такую историю. После того, как на второй срок выбрали тяжело больного президента России Бориса Ельцина, он потом пошел на операцию шунтирования сердца. Был очень больной человек, за него фактически правила "семья" и окружение. Потом вдруг начался хаос - экономический кризис, к которой мы тоже приближаемся очень стремительно, похожий на тот, который был в России в 1998 году. Начали меняться премьер-министры с невероятной скоростью. Черномырдин, Примаков, Степашин, Путин. И все говорили, что это какой-то хаос, ни один премьер-министр не может продержаться несколько месяцев.

И только один мудрый человек на всю Россию, Наина Иосифовна Ельцина, сказала: все это воспринимают, как чехарду, но в процессе смн фигур премьер-министров есть очевидная политическая логика. Я эти слова вдовы Ельцина запомнил на всю жизнь, потому что там была политическая логика. Политическая логика - это слово из 5 букв - Путин. Мы считали, что это хаос, а это была абсолютно четкая кристаллизация режима", - сказал Портников.

По его словам, сейчас в Украине происходит то же самое.

"Слабый президент, он не болен и не стар, но слаб как институт. И мы видели этого президента в среду в зале заседаний Верховной Рады. Уставший, истощенный человек, которому очень трудно выдерживать все это.

Будет сменен этот новый премьер Шмыгаль, через несколько месяцев появится новый. Наконец, что происходит после этого? Запрос на сильную руку. Я хотел бы надеяться, что запрос на сильную руку не будет состоять из тех пяти букв, которые мы упомянули. Что у нас большинство населения не захочет сильной руки Путина. Вы скажете, что это политическая чехарда, а в этом есть политическая логика - инкорпорация украинских земель в состав России. Это тот процесс, который мы действительно наблюдаем сейчас. Неважно, как меняются премьеры, имеет значение абсолютная институциональная слабость украинского государства", - сказал Портников.