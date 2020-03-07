Подозрения Порошенко "высосаны из пальца", - и.о. генпрокурора Виктор Чумак

7 марта, 2020, 13:10

Подозрения пятом президенту Петру Порошенко, которые подготовило ГБР, не были подписаны Русланом Рябошапкой из-за того, что они фактически "высосаны из пальца"

Об этом в интервью Главкому заявил Виктор Чумак, назназначенный исполняющим обязанности генпрокурора после громкой отставки Рябошапки в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали никакого подозрения, если она не выверенная до последней буквы. Подозрение - это не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд его принял. Если ты подписываешь необоснованную подозрение и суд ее такой признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности ", - заявил Чумак.

Он отметил, что подозрения, которые подготовило ГБР по Порошенко, невозможно было даже исправить из-за юридической ничтожность обвинений.

"Было бы что исправлять. Если фактов у следствия и в подозрений нет, их высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", - подчеркнул и.о. генпрокурора.

Чумак также напомнил, что он был политическим оппонентом президента Порошенко, но это не повод подписывать незаконные документы.

"Вот завтра мне как в. и. принесут подозрение Порошенко - и что делать? Скажут - Чумак не подписывает подозрения Порошенко, ибо ему заплатил. Но я не могу подписать незаконный документ", - подчеркнул Чумак.