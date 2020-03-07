На границе с Россией британские инструкторы обучают белорусских десантников
Об этом со ссылкой на отрытую информацию от пресс-службы Минобороны Республики Беларусь рассказывает Еспресо.TV .
"Тренировки не является частью каких-либо многосторонних учений ... В них принимают участие 28 военнослужащих 42-го батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады", - отмечают в белорусском военном ведомстве.
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Хотя в пресс-релизе говорится, что подобные мероприятия с британской стороной проводятся "регулярно с 2018 года на территории обеих стран", местное издание Витебский курьер заотмечает, что именно на полигоне "Лосвида" такие учения отбывают впервые. Также журналисты обращают внимание на близкое расположение белорусско-российской межгосударственной границы.
При этом официально появление британских инструкторов объясняется "Планируемые расширения участия Республики Беларусь в миротворческих операциях ООН".
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"Нам очень приятно работать вместе с коллегами из Беларуси, – подчеркнул атташе. – Не сомневаюсь, что обе наши стороны почерпнут для себя много нового. Важно, чтобы было взаимопонимание в сфере миротворчества. Приятно и то, что белорусы принимают участие в проводимых в нашей стране соревнованиях Cambrian Patrol и всегда показывают только высокие результаты. Это говорит об их высоком уровне подготовки ", - прокомментировал со своей стороны атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь подполковник Тимофи Уайт-Бойкот.
На полигоне проходят занятия по медицинской, тактической, инженерной, огневой подготовке.
- Одновременно стартовали международные учения НАТО в Латвии ( "Хрустальная стрела") и Польше ( "Защитник Европы - 2020"). Последние являются самыми большими за последние 25 лет и посвященные отработке совместных действий в случае российского вторжения.
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