На Черниговщине и Полтавщине пожарные спасают жилья и здания от возгорания вследствие поджогов сухой травы

7 марта, 2020, 10:10

Сжигание гражданами сухой травы, мусора и остатков растительности на приусадебных участках, а также неосторожность в обращении с огнем во время пребывания на открытых территориях приводит к возникновению пожаров, которые порывами ветра быстро распространяются на значительные площади, а иногда и жилые здания и сооружения различного назначения

Это отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .

"Только за прошедшие сутки пожарными подразделений Управления ГСЧС Украины в Черниговской области ликвидировано 14 возгораний сухой растительности на открытых территориях в восьми районах области. Общая площадь, пройденная огнем составила более 47 га. Также два пожара возникло в жилом секторе граждан, в результате чего повреждены жилой дом ", - отмечают в ведомстве.

В связи с этим, спасатели Черниговской области обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в жилом секторе, а также во время пребывания в лесных массивах, на открытых территориях, у торфяников и тому подобное.

"Не сжигайте сухую растительность, это вредит Вашему здоровью и экологии", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Полтавской области спасатели ликвидировали 15 пожаров на открытой территории.

Горения зафиксированы в городах Полтава, Миргород, пгт Котельва, Решетиловском, Полтавском, Кременчугском, Зиньковском, Великобагачанском, Решетиловском, Лубенском и Гадяцком районах. Вследствие возгораний было уничтожено около 28 га сухой растительности и камыша. Пожарными спасены от уничтожения огнем жилой дом и две заброшенные здания, которые находились рядом с очагом пожаров.