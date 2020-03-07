МЗ запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе

7 марта, 2020, 15:29

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот, который отвечает на самые распространенные вопросы о коронавирусе

Об этом сообщает "Правительственный портал".

МЗ запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавирусу COVID-19 в Украине.

"Чат-бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot. Также работает Telegram канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это единственный Telegram канал, верифицированный Министерством здравоохранения.