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Espreso.tvОбществоМЗ запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе

МЗ запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе


фото: Укрінформ
Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот, который отвечает на самые распространенные вопросы о коронавирусе

Об этом сообщает "Правительственный портал".

МЗ запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавирусу COVID-19 в Украине.

"Чат-бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot. Также работает Telegram канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это единственный Telegram канал, верифицированный Министерством здравоохранения.

  • 4 марта стало известно, что две миссии Всемирной организации здравоохранения собираются в Украину из-за коронавируса.

 

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