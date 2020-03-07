МЗ запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе
7 марта, 2020, 15:29
Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот, который отвечает на самые распространенные вопросы о коронавирусе
Об этом сообщает "Правительственный портал".
МЗ запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавирусу COVID-19 в Украине.
"Чат-бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot. Также работает Telegram канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это единственный Telegram канал, верифицированный Министерством здравоохранения.
- 4 марта стало известно, что две миссии Всемирной организации здравоохранения собираются в Украину из-за коронавируса.
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