Государственный музей Шевченко приглашает на ретроспективу украинского абстракционизма
Несмотря на репрессии в советские времена, зарожденная века назад в Украине модернистская традиция, не исчезла, а проявляет себя по-новому, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
Рядом с картинами и инсталляциями, которые приехали в Киев из разных украинских городов, частных коллекций и государственных музеев, в экспозиции есть и работы тех, с кого все началось - Александры Экстер, Александра Богомазова, Любови Поповой, Вадима Меллера, Александра Хвостенко-Хвостова.
Для чествования места в пространстве которого развернута выставка, и для усиления размышлениям о преемственности в искусстве, в экспозицию включили и один из офортов Тараса Шевченко.
Экспозиция выстроена "как сумма определенных категорий выразительности: конструкции, паузы (пустоты), ритма, цвета и света", - объясняет один из кураторов выставки - художник Петр Бевза.
Цель этой выставки и проекту в целом - "выделить украинскую абстракцию с авангарда, посмотреть как на традицию, продолжается в творчестве современных художников", говорит искусствовед, медиакураторка проекту Диана Клочко.
Картины в пространстве выставки соседствуют с текстами Дианы Клочко, которые впоследствии войдут в книгу, посвященной украинскому абстракционизма.
"Появление различных эффектов ослепительного света в живописных полотнах Александра Богомазова основывалась и на новом ощущении свитоносности, и на изменении спектральных соотношений. Его абстрактные композиции вызывают ассоциации и с осколками стекла, и с лепестками цветов, и с горными кристаллами, и фиксацией вспышек в лаборатории, однако их структура сложнее любой аналогию с предметом или природным явлением. Аналитические усилия художника были сосредоточены на желании даже в небольших по размерам изображениях передать свечение, эффект свето осности, пронизывающей пространство ", - такой текст посетители выставки могут прочитать рядом с выполненным акварелью на бумаге рисунком Александра Богомазова из коллекции Игоря Дыченко.
"Возникновение абстрактного искусства как отдельного стиля живописи, графики, скульптуры связано с духовными идеями, волновали европейцев. У истоков абстракционизма в начале ХХ века стояли Кандинский, Малевич, Мондриан, Делоне, Купка, Мохой-Надь, поэтому Украина и украинцы были в значительной степени среди основателей этого направления. Несмотря на репрессии против модернизма в Украине абстракционизм продолжался и после Второй мировой войны, правда только в частном общении художников. Теперь абстракция активно развивается на актуальной арт-сцене Украины ", - объясняют организаторы выставки на странице проекта " Век украинской абстракции "в сети" Фейсбук ".
Выставка "Категории выразительности" в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве будет работать до 5 апреля.
Из украинских современных художников на выставке можно увидеть работы Тиберия Сильваши, Николая Малышко, Владимира Цюпко, Анатолия Криволапа, Петра Малышко, Петра Лебединца, Василия Бажая, Петр Бевза, Николая Журавля, Назара Билыка и проекту "раздела".
Кроме чисто выставок, в рамках проекта "Век украинской абстракции" проводят лекции, дискуссии, public talk, перформансы.
Организатором выставки и проекта в целом фонд издательских инициатив ArtHuss, а основными партнерами - Художественный Арсенал (Киев). Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (Киев), Национальный художественный музей Украины (Киев), Музей современного украинского искусства Корсаков (Луцк), Karas Gallery.
Консультантом проекту "Век украинской абстракции" является искусствовед, историк, исследователь и теоретик изобразительного искусства, профессор Дмитрий Горбачев.
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