Государственный музей Шевченко приглашает на ретроспективу украинского абстракционизма

7 марта, 2020, 12:17

Экспозиция "Категории выразительности" в рамках кросс-медийного проекта "Век украинской абстракции" открылась в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве. Выставка содержит работы представителей украинского авангарда начала прошлого века и современных художников, работающих в этом направлении

Несмотря на репрессии в советские времена, зарожденная века назад в Украине модернистская традиция, не исчезла, а проявляет себя по-новому, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Рядом с картинами и инсталляциями, которые приехали в Киев из разных украинских городов, частных коллекций и государственных музеев, в экспозиции есть и работы тех, с кого все началось - Александры Экстер, Александра Богомазова, Любови Поповой, Вадима Меллера, Александра Хвостенко-Хвостова.

Для чествования места в пространстве которого развернута выставка, и для усиления размышлениям о преемственности в искусстве, в экспозицию включили и один из офортов Тараса Шевченко.

Экспозиция выстроена "как сумма определенных категорий выразительности: конструкции, паузы (пустоты), ритма, цвета и света", - объясняет один из кураторов выставки - художник Петр Бевза.

Цель этой выставки и проекту в целом - "выделить украинскую абстракцию с авангарда, посмотреть как на традицию, продолжается в творчестве современных художников", говорит искусствовед, медиакураторка проекту Диана Клочко.

Картины в пространстве выставки соседствуют с текстами Дианы Клочко, которые впоследствии войдут в книгу, посвященной украинскому абстракционизма.

"Появление различных эффектов ослепительного света в живописных полотнах Александра Богомазова основывалась и на новом ощущении свитоносности, и на изменении спектральных соотношений. Его абстрактные композиции вызывают ассоциации и с осколками стекла, и с лепестками цветов, и с горными кристаллами, и фиксацией вспышек в лаборатории, однако их структура сложнее любой аналогию с предметом или природным явлением. Аналитические усилия художника были сосредоточены на желании даже в небольших по размерам изображениях передать свечение, эффект свето осности, пронизывающей пространство ", - такой текст посетители выставки могут прочитать рядом с выполненным акварелью на бумаге рисунком Александра Богомазова из коллекции Игоря Дыченко.

"Возникновение абстрактного искусства как отдельного стиля живописи, графики, скульптуры связано с духовными идеями, волновали европейцев. У истоков абстракционизма в начале ХХ века стояли Кандинский, Малевич, Мондриан, Делоне, Купка, Мохой-Надь, поэтому Украина и украинцы были в значительной степени среди основателей этого направления. Несмотря на репрессии против модернизма в Украине абстракционизм продолжался и после Второй мировой войны, правда только в частном общении художников. Теперь абстракция активно развивается на актуальной арт-сцене Украины ", - объясняют организаторы выставки на странице проекта " Век украинской абстракции "в сети" Фейсбук ".

Выставка "Категории выразительности" в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве будет работать до 5 апреля.

Посетители смогут увидеть произведения авангардистов Александры Экстер, Вадима Меллера, Любови Поповой, Александра Богомазова, Александра Хвостенко-Хвостова, шестидесятников Бориса Плаксия, Григория Гавриленко Валерия Ламаха, Зиновия Флинты и Карла Зверинского.

Из украинских современных художников на выставке можно увидеть работы Тиберия Сильваши, Николая Малышко, Владимира Цюпко, Анатолия Криволапа, Петра Малышко, Петра Лебединца, Василия Бажая, Петр Бевза, Николая Журавля, Назара Билыка и проекту "раздела".

Кроме чисто выставок, в рамках проекта "Век украинской абстракции" проводят лекции, дискуссии, public talk, перформансы.

В частности, 14 марта можно будет послушать Диана Клочко об исторических истоках украинской абстракции и посмотреть фильм Радио Свобода "Малевич. Украинский квадрат".

Организатором выставки и проекта в целом фонд издательских инициатив ArtHuss, а основными партнерами - Художественный Арсенал (Киев). Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (Киев), Национальный художественный музей Украины (Киев), Музей современного украинского искусства Корсаков (Луцк), Karas Gallery.