Этот день в истории: гитлеровцы захватили Рейнскую область, Тайсон стал чемпионом мира и женщина впервые получила "Оскара" за режиссуру

7 марта, 2020, 11:09

Нарушив Версальский договор и Локарнские соглашения, 7 марта 1936 года немецкие вооруженные силы заняли демилитаризованную Рейнскую область. Этим было положено начало территориальному переделу Европы Адольфом Гитлером и фактически перечеркнуты решения Версальского договора, подписанного по результатам Первой мировой войны

Об этом со ссылкой на образовательный проект JNSM рассказывает Еспресо.TV .

"На рассвете 7 марта 1936 года 19 пехотных батальонов немецкой армии и несколько военных самолетов были переброшены в Рейнскую область. Они достигли Рейна в 11:00 утра, и три батальона переправились на западный берег. Несмотря на это, французы, которые были способны за несколько дней мобилизовать до ста дивизий, не пересекли границу Рейнской области. Только в 1970-х годах стало известно, что Франция осталась бездействующей перед угрозой войны из-за глубокого экономического кризиса и элементарного отсутствия средств на проведение военных действий ", - отмечается в материале.

Франция ограничилась декларацией, в которой в сильнейших выражениях осудил введение немецких войск в Рейнскую область и намекнула на готовность к войне, хотя все усилия были направлены на то, чтобы добиться от Великобритании обязательства сыграть роль "умиротворителя".

Другие важные события, произошедших 7 марта:

1967 - постановлением ЦК КПСС и Совета министров в СССР для рабочих и служащих введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными.

1987 - победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, "железный" Майк Тайсон защитил титул чемпиона мира по боксу среди профессионалов-тяжеловесов по версии World Boxing Council (WBC).

1992 - после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявлено о создании нового органа власти, Государственного совета, председателем которой стал бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе.



1993 - Верховный суд США принял решение, согласно которому пародии на оригинальные работы не является нарушением авторских прав и не требуют получения лицензий или разрешений от владельцев таких прав.



2010 - 82-й церемонии вручения наград "Оскар" Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной, получившей высшую награду Американской киноакадемии за режиссуру (фильм "Буря в пустыне").