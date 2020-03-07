8 марта в Киеве собираются провести "Марш против абортов"
7 марта, 2020, 11:28
В воскресенье, 8 марта 2020 года, в 10:00 на столичной Михайловской площади начнется акция под названием "Марш против абортов"
После митинга участники отправятся в Киевской городской государственной администрации, передает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-релиз консервативного молодежного движения "Традиция и порядок", который организует завтрашнее событие.
"Украина остается лидером среди стран по количеству абортов. По статистике Минздрава, ежегодно около 250 тыс. украинок прерывают беременность. Мы вместе надеемся изменить ситуацию и призываем общественных и религиозных лидеров восстановить все усилия, направленные на формирование культуры, посвященной защите жизни!", - говорится в приглашении.
Этой акцией права молодежь намерена начать общенациональную кампанию против прерывания беременности.
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