7 марта на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины

7 марта, 2020, 19:15

7 марта на Донбассе российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: вблизи населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем; рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

Сегодня, 7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.