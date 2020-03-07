7 марта на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: вблизи населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем; рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.
Сегодня, 7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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