6 марта на фронте: с российской стороны - 5 обстрелов, с украинской - погибший и 4 раненых
Об этом говорится информационном возведении о ситуации в районе проведения Операция объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 7 марта, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
Обстрелы со стороны российско-террористических сил было зафиксировано поблизости
Авдеевки - 2 обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Песков - 2 раза со 120-мм миномета - 12 мин;
Зайцев - с миномета калибра 82 мм россияне выпустили 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По официальным данным, вчера, 06 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
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