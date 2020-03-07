6 марта на фронте: с российской стороны - 5 обстрелов, с украинской - погибший и 4 раненых

7 марта, 2020, 07:15

В пятницу, 6 марта 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится информационном возведении о ситуации в районе проведения Операция объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 7 марта, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

Обстрелы со стороны российско-террористических сил было зафиксировано поблизости

Авдеевки - 2 обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Песков - 2 раза со 120-мм миномета - 12 мин;

Зайцев - с миномета калибра 82 мм россияне выпустили 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По официальным данным, вчера, 06 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.