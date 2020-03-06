Зеленский заставил Криклия пообещать госзаказ у Крюковского завода на три поезда и 90 вагонов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Есть проблемы, и мы должны откровенно говорить о том, что был заказ от государства Украина несколько лет назад. Затем заказ был остановлен. Я думаю, что у нас сейчас сразу будут решения этих вопросов. Поэтому я вчера и предложил: поехали к вам на завод. Давайте пригласим нашего уважаемого министра инфраструктуры Владислава Криклия. Давайте чиновников из Укрзализныци пригласим, чтобы сразу решить здесь вопрос. Уважая наших иностранных партнеров и иностранные заказы, прежде всего мы должны сосредоточиться на национальном производителе, именно на украинской промышленности. Именно это и есть приоритет. Именно мы и здесь", - сказал Зеленский.
Президент обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию, чтобы тот подтвердил, что государство закажет у завода три дизеля и 100 вагонов.
Криклий начал "торговаться" и в конце концов договорились о 90 вагонов. Такое решение Зеленского и Криклия вызвало овации у присутствующих во время экскурсии по Крюковскому заводу.
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