Зеленский на "АвтоКрАЗе": "Я поражен вашей техникой. Хорошие машины, уверен, у вас будут заказы"

6 марта, 2020, 18:02

Обсудили несколько вопросов, которые касаются направлений работы автозавода, количества заказов, локализации производства, проблем, которые ожидают решений, в частности говорили об отсутствии государственных программ по поддержке отечественных предприятий, сообщает пресслужба "АвтоКрАза".

В.Зеленский был обеспокоен тем, что приоритет в закупках предоставляется иностранным производителям техники.

"Почему мы не поддерживаем отечественного производителя? Здесь работают наши люди, это украинская продукция, мы должны решить вопрос новых заказов для того, чтобы автозавод работал стабильно".

Министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Полтавской облгосадминистрации Олегу Синегубову, меру Кременчуга Виталию Малецкому руководитель государства дал задание найти возможность, чтобы для поддержки автозавода разместить на предприятии новые заказы на коммунальную и дорожную автотехнику, тем более, что к ее изготовлению привлечено около 150 украинских предприятий.

Относительно техники военного назначения, оборонных заказов, Зеленский с пониманием отнесся к предложению генерального директора Черняка.

"В любой стране мира армия преимущество оснащена техникой отечественного производителя. КрАЗы тоже должны стать "хребтом" украинской армии".

Президент Украины осмотрел выставку - линейку автомобилей КрАЗ гражданского и военного назначения : КрАЗ-Кугуар, КрАЗ-Спартан, КрАЗ-Халк, КрАЗ-Шрек, КрАЗ-Фиона, КрАЗ-Шрек-М, топливозаправщик КрАЗ-5233НЕ, КрАЗ-5401В2, фургон КрАЗ-5233Н2, самосвал КрАЗ-6511С4, шасси КрАЗ-5401Н2, КрАЗ- 63221 (с двигателем Евро 6), мусоровоз КрАЗ-5401Н2, комбинированную дорожную машину КрАЗ-5401С4. Заинтересовался, как выглядит кабина последней, выразил желание посидеть за рулем КДМ.

На испытательно-демонстрационном полигоне предприятия (единственном в Украине полигоне для испытания тяжелой колесной техники, в том числе военной) технические возможности украинских грузовиков для почетных гостей предприятия продемонстрировали КрАЗ- 6322, КрАЗ-Спартан, КрАЗ-Шрек и КрАЗ-Фиона, которые успешно преодолевали специальные преграды. Президент прокомментировал демонстрационные гонки: "Поражен вашей техникой!".