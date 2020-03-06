Зеленский: есть два или три плана на случай выхода из переговоров с Россией по Донбассу

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию The Guardian.

Зеленский прокомментировал ход переговоров по мирному урегулированию на Донбассе.

"Правительство может потратить год на формулировку соглашения. После этого его нужно реализовывать. Дольше нельзя", - добавил президент.

По словам Зеленского, этот год следует отсчитывать с момента встречи с Путиным на переговорах в Париже в декабре прошлого года.

"Я не потрачу все 5 лет, которые мне дал народ Украины, на работу над Минском соглашениями. Я не буду этого делать", - сказал он.

Президент добавил, что у него есть "два или три плана" на случай выхода из процесса переговоров с Россией, но отказался раскрыть их детали.

Зеленский отметил, что встреча с Путиным в Париже в декабре 2019 года была эмоциональной.

Полный текст интервью издание The Guardian обнародует 7 марта.