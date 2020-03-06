Заместитель министра культуры Подоляк подала в отставку
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Благодарю вас за возможность стать универсальным солдатом. К сожалению, эта профессия будет востребована в Украине еще долго, но к счастью и ряды наши пополняются активно. Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, которое базируется на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности ", - написала Подоляк.
Также она поблагодарила коллег.
"Благодарю за чувство юмора, ум, терпимость моих экспрессивных метафор и за искренность. Надеюсь, мы научились работать горизонтально в этой уродливой бюрократической системе. Не вижу ни одного резонного поводу еще полгода или год реорганизовывать недореорганизоване Министерство - это размывает цели и не дает плодов, даже скороспелых. Считаю это стратегической ошибкой, которая отразится "ется на реальных людях", - добавила Подоляк.
Она отметила, что два вопроса, которые ее волнуют - это реинтеграция и язык.
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