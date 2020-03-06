Заместитель министра культуры Подоляк подала в отставку

6 марта, 2020, 18:19

Заместитель министра культуры Ирина Подоляк написала заявление об отставке с должности

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Благодарю вас за возможность стать универсальным солдатом. К сожалению, эта профессия будет востребована в Украине еще долго, но к счастью и ряды наши пополняются активно. Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, которое базируется на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности ", - написала Подоляк.

Также она поблагодарила коллег.

"Благодарю за чувство юмора, ум, терпимость моих экспрессивных метафор и за искренность. Надеюсь, мы научились работать горизонтально в этой уродливой бюрократической системе. Не вижу ни одного резонного поводу еще полгода или год реорганизовывать недореорганизоване Министерство - это размывает цели и не дает плодов, даже скороспелых. Считаю это стратегической ошибкой, которая отразится "ется на реальных людях", - добавила Подоляк.

Она отметила, что два вопроса, которые ее волнуют - это реинтеграция и язык.