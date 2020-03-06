 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВспомним поименно: Минобороны отметило 13 женщин, которые отдали свою жизнь за Украину

Вспомним поименно: Минобороны отметило 13 женщин, которые отдали свою жизнь за Украину


фото: armyinform
Накануне Международного женского дня 8 марта информационное агентство Минобороны АрмияInform поименно упомянуло женщин, которые стали в ряды защитников и отдали свою жизнь за Украину.

Об этом говорится в статье АрмияInform "Те, кто смотрят с небес..."

"За 6 лет войны на фронте погибли 13 женщин, которые стали в ряды защитников и патриотов Украины и защищали родную землю, как могли. 13 оборванных войной жизней. Каждая из них хотела жить. И каждая - пошла на фронт ради жизни...", - говорится в статье.

Среди них - Бакланова Алеся, Витовская Анастасия, Волк Алла, Галицкая Сабина, Горбачева Анастасия, Морозова Надежда, Никоненко Ярослава, Носкова Екатерина, Сургучова Алина, Хоружая Наталья, Шевченко Ирина, Кулиш Елена, Красная Яна.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

6 марта, 2020 пятница

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать