Вспомним поименно: Минобороны отметило 13 женщин, которые отдали свою жизнь за Украину
6 марта, 2020, 14:48
Накануне Международного женского дня 8 марта информационное агентство Минобороны АрмияInform поименно упомянуло женщин, которые стали в ряды защитников и отдали свою жизнь за Украину.
Об этом говорится в статье АрмияInform "Те, кто смотрят с небес..."
"За 6 лет войны на фронте погибли 13 женщин, которые стали в ряды защитников и патриотов Украины и защищали родную землю, как могли. 13 оборванных войной жизней. Каждая из них хотела жить. И каждая - пошла на фронт ради жизни...", - говорится в статье.
Среди них - Бакланова Алеся, Витовская Анастасия, Волк Алла, Галицкая Сабина, Горбачева Анастасия, Морозова Надежда, Никоненко Ярослава, Носкова Екатерина, Сургучова Алина, Хоружая Наталья, Шевченко Ирина, Кулиш Елена, Красная Яна.
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