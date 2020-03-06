Во Львове прошла акция возле Галицкой таможни

6 марта, 2020, 21:24

Участники акции транслировали слова Зеленского о том, что "коррупция отправила таможню в нокаут"

Утром, 6 марта, под зданием Галицкой таможни во Львове пришли несколько десятков мужчин. Лицо преимущественно прятали под капюшонами. Они требовали отставки руководителя региональной таможни Владимира Цабака.

Митингующие принесли аудиоколонки, через которые периодически звучали слова президента Владимира Зеленского, сказанные им на этой неделе во время его выступления в Верховной Раде, в частности, о том, что контрабанда отправила таможню в нокаут.



"Мы часто приходили с какими-то предложениями, условиями - не назначайте старых коррупционеров. Обещали - новая структура - новые люди. Каждый раз, когда приходит власть, мы надеемся, что будут новые люди, которые не испачкали руки в каких-то уголовных делах. К сожалению, этого нет", - отметил один из организаторов акции, представитель Антимониторингового комитета Львовщины Андрей Дробит.

Часть митингующих, похоже, не до конца понимали, что происходит под стенами таможни. За что агитируют. "То, что показывают по телевидению, то, что мы слышали все на сессии, что таможня нанесла большой ущерб государству за последние каких-то полгода, - это ужас. Это хуже, чем было ", - сказал корреспондентам "Еспресо.ТВ" один из участников акции.



Владимир Цабак к митингующим не вышел. Ведь находился с инспекцией в городе Городок Львовской области. В телефонном комментарии "Еспресо.ТВ" руководитель Галицкой таможни сообщил, что считает причастными к таким акциям людей, которых недавно уволили из таможни, а также тех, кто, собственно, занимался контрабандой. Поэтому прислушиваться к их требованиям не собирается. "Около 200 старых таможенников, которые когда-то работали на Львовской таможне, не приняты на работу. Как по мне, они организовывали и организовывали постоянные митинги и вместе с контрабандистами, вместе с представителями криминалитета, и тем самым оказывают давление на меня, - сказал Владимир Цабак.

Руководитель Галицкой таможни говорит, что будет выполнять требования только своего руководства, а не митингующих, за которыми, по его мнению, стоят известные в Украине контрабандисты. Поэтому продолжит реформировать таможню и наводить порядок на границе, несмотря на различные провокации.