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Espreso.tvОбществоВ Индонезии построят больницу для зараженных коронавирусом на необитаемом острове

В Индонезии построят больницу для зараженных коронавирусом на необитаемом острове


фото: reuters
Власти Индонезии планирует построить больницу для зараженных коронавирусом на необитаемом острове Галанг

Как сообщает The Jakarta Post , ранее на острове был лагерь для вьетнамских беженцев, а сейчас он является туристической достопримечательностью.

Больница сможет принять до 1000 пациентов.

"Надеемся, что этот план будет реализован в ближайшее время, и больницу можно будет сразу же использовать, особенно если рядом с островом Галанг являются инфицированные пациенты", - заявили представители индонезийских властей.

В больнице планируют сделать изоляционные помещения, а также карантинную зону.

"Мы подготовим 50 изоляторов, поскольку протокол здравоохранения Всемирной организации здравоохранения предусматривает, что 2% вместимости больницы должны быть изоляторами", - отметили в правительстве.

Больницу планируют открыть в течение месяца.

В мире зафиксировано более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальный исход во всем мире зафиксирован в 3348 случаях.

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