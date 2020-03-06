В Индонезии построят больницу для зараженных коронавирусом на необитаемом острове

6 марта, 2020, 13:50

Власти Индонезии планирует построить больницу для зараженных коронавирусом на необитаемом острове Галанг

Как сообщает The Jakarta Post , ранее на острове был лагерь для вьетнамских беженцев, а сейчас он является туристической достопримечательностью.

Больница сможет принять до 1000 пациентов.

"Надеемся, что этот план будет реализован в ближайшее время, и больницу можно будет сразу же использовать, особенно если рядом с островом Галанг являются инфицированные пациенты", - заявили представители индонезийских властей.

В больнице планируют сделать изоляционные помещения, а также карантинную зону.

"Мы подготовим 50 изоляторов, поскольку протокол здравоохранения Всемирной организации здравоохранения предусматривает, что 2% вместимости больницы должны быть изоляторами", - отметили в правительстве.

Больницу планируют открыть в течение месяца.

В мире зафиксировано более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальный исход во всем мире зафиксирован в 3348 случаях.