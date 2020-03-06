 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ вагоне киевского метро прогремел взрыв

В вагоне киевского метро прогремел взрыв

Неизвестные взорвали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо, работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Позже в метрополитене отметили, что метро работает в обычном режиме.

В полиции пока не комментировали взрыв.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

6 марта, 2020 пятница

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать