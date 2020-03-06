В вагоне киевского метро прогремел взрыв

6 марта, 2020, 11:38

Неизвестные взорвали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо, работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Позже в метрополитене отметили, что метро работает в обычном режиме.

В полиции пока не комментировали взрыв.