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Espreso.tvОбществоВ Киеве спорткар Subaru влетел в столб, есть погибший

В Киеве спорткар Subaru влетел в столб, есть погибший

В ночь на 6 марта в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием спорткара Subaru

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла на Воздухофлотском проспекте. Спорткар ехал на большой скорости в направлении Севастопольской площади. По неустановленным причинам водитель не справился с управлением и спорткар закрутило. Автомобиль врезался в столб задней левой частью, после чего его выбросило на середину проспекта.

В момент аварии в салоне автомобиля находились двое мужчин. Водитель остался жив, но его пассажир скончался на месте.

На место происшествия приехали полиция, карета "скорой" и работники ГСЧС. Водителю помощь медиков не понадобилась. Из-за аварии работникам ГСЧС пришлось смывать с дороги горюче-смазочные вещества. Следственно-оперативная группа на месте ДТП выясняет причины трагической аварии.

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