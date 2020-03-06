В Киеве спорткар Subaru влетел в столб, есть погибший
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Авария произошла на Воздухофлотском проспекте. Спорткар ехал на большой скорости в направлении Севастопольской площади. По неустановленным причинам водитель не справился с управлением и спорткар закрутило. Автомобиль врезался в столб задней левой частью, после чего его выбросило на середину проспекта.
В момент аварии в салоне автомобиля находились двое мужчин. Водитель остался жив, но его пассажир скончался на месте.
На место происшествия приехали полиция, карета "скорой" и работники ГСЧС. Водителю помощь медиков не понадобилась. Из-за аварии работникам ГСЧС пришлось смывать с дороги горюче-смазочные вещества. Следственно-оперативная группа на месте ДТП выясняет причины трагической аварии.
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