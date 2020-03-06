В Киеве произошло ДТП с участием легковиков и газовоза, есть пострадавший
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Происшествие произошло на проспекте Глушкова. Renault красного цвета двигался в направлении выезда из города в средней полосе. В том же направлении двигался Renault темного цвета в крайней правой полосе. В какой-то момент красное авто резко поехало справа, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем.
После столкновения автомобили по инерции проехали еще около 50 метров, после чего произошло второе столкновение: Renault темного цвета врезался в грузовик-газовоз, который в это время сливал газ в газохранилище АЗС. К счастью возгорания в результате столкновения не произошло.
Медики "скорой" госпитализировали пассажира из красного Renault с незначительными травмами.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-