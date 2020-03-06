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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло ДТП с участием легковиков и газовоза, есть пострадавший

В Киеве произошло ДТП с участием легковиков и газовоза, есть пострадавший

В ночь на 6 марта в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием двух легковушек Renault Megane и грузовика-газовоза

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Происшествие произошло на проспекте Глушкова. Renault красного цвета двигался в направлении выезда из города в средней полосе. В том же направлении двигался Renault темного цвета в крайней правой полосе. В какой-то момент красное авто резко поехало справа, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем.

После столкновения автомобили по инерции проехали еще около 50 метров, после чего произошло второе столкновение: Renault темного цвета врезался в грузовик-газовоз, который в это время сливал газ в газохранилище АЗС. К счастью возгорания в результате столкновения не произошло.

Медики "скорой" госпитализировали пассажира из красного Renault с незначительными травмами.

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