В Киеве могут полностью остановить газоснабжение, - Оператор ГТС

6 марта, 2020, 13:40

Поставки газа в киевских сетях может остановиться - из-за чего газ исчезнет у всех потребителей. Причиной этого является то, что компания "Киевгаз" не заключила договор с Оператором ГТС

Об этом сообщили в пресс-службе Оператора газотранспортной системы Украины.

"По состоянию на сегодня, "Киевгаз" остается единственным среди всех 44 операторов ГРМ (облгазов) в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как того требует закон", - сообщают у Оператора ГТС.

Там отмечают, что отправили "Киевгаз" типовое соглашение еще в декабре 2019 года, однако эта компания договор скорректировала и отказалась подписывать.

Оператор ГТС обратился к регулятору для того, чтобы тот провел проверку на "Киевгаз", однако там отмечают, что в случае, если решение проблемы не найдут, то в Киеве может наступить коллапс в поставках газа.