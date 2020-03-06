В Киеве могут полностью остановить газоснабжение, - Оператор ГТС
6 марта, 2020, 13:40
Поставки газа в киевских сетях может остановиться - из-за чего газ исчезнет у всех потребителей. Причиной этого является то, что компания "Киевгаз" не заключила договор с Оператором ГТС
Об этом сообщили в пресс-службе Оператора газотранспортной системы Украины.
"По состоянию на сегодня, "Киевгаз" остается единственным среди всех 44 операторов ГРМ (облгазов) в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как того требует закон", - сообщают у Оператора ГТС.
Там отмечают, что отправили "Киевгаз" типовое соглашение еще в декабре 2019 года, однако эта компания договор скорректировала и отказалась подписывать.
Оператор ГТС обратился к регулятору для того, чтобы тот провел проверку на "Киевгаз", однако там отмечают, что в случае, если решение проблемы не найдут, то в Киеве может наступить коллапс в поставках газа.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-