В Киеве два охранника не поделили мебель, один из них в больнице
6 марта, 2020, 15:33
В столице два охранника не поделили между собой мебель
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
В Шевченковском районе столицы два охранника ООО "Квант Оптимум" не поделили между собой мебель. Один из них выстрелил в пол из травматического оружия после чего ударил оппонента рукояткой пистолета в голову.
Мужчину с травмой головы госпитализировали в больницу.
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