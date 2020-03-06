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Espreso.tvОбществоВ Киеве два охранника не поделили мебель, один из них в больнице

В Киеве два охранника не поделили мебель, один из них в больнице

В столице два охранника не поделили между собой мебель

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

В Шевченковском районе столицы два охранника ООО "Квант Оптимум" не поделили между собой мебель. Один из них выстрелил в пол из травматического оружия после чего ударил оппонента рукояткой пистолета в голову.

Мужчину с травмой головы госпитализировали в больницу.

 

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