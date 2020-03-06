В Крыму воды для людей достаточно, она нужна для промышленности - начальник управления Минветеранов
Об этом он написал в Facebook.
"В Крыму воды для людей достаточно. Своей воды - та, которая в земле, и на земле. Вода из Северо-Крымского канала требуется для сельского хозяйства и промышленности. Но россияне истерически наращивают добычу с земли, углубляют скважины", - написал Мокренюк.
Он сказал, что для промышленности воды не хватает, баланс в целом минусовый - то есть используют воды больше, чем совокупный запас воды.
"Они (Россия-ред.) качают воду из земли, загоняют в трубы, оттуда вода снова через дыры попадает в землю и они снова ее качают в трубы. Водопровода систему они не ремонтируют, не заменяют (ну, почти). Это дорого? Дорого. Вывод. Если мы дадим воду, то мы ее дадим не гражданам, а военным заводам РФ ", - написал Мокренюк.
- Напомним, новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
- Глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации".
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом поставлять в Крым воду только для населения.
- Заявление новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в оккупированный Крым было негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа.
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