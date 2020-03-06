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Espreso.tvОбществоВ Крыму воды для людей достаточно, она нужна для промышленности - начальник управления Минветеранов

В Крыму воды для людей достаточно, она нужна для промышленности - начальник управления Минветеранов


фото: GettyImages
Начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк прокомментировал идею премьер-министра Дениса Шмыгаля по водоснабжению в Крым

Об этом он написал в Facebook.

"В Крыму воды для людей достаточно. Своей воды - та, которая в земле, и на земле. Вода из Северо-Крымского канала требуется для сельского хозяйства и промышленности. Но россияне истерически наращивают добычу с земли, углубляют скважины", - написал Мокренюк.

Он сказал, что для промышленности воды не хватает, баланс в целом минусовый - то есть используют воды больше, чем совокупный запас воды.

"Они (Россия-ред.) качают воду из земли, загоняют в трубы, оттуда вода снова через дыры попадает в землю и они снова ее качают в трубы. Водопровода систему они не ремонтируют, не заменяют (ну, почти). Это дорого? Дорого. Вывод. Если мы дадим воду, то мы ее дадим не гражданам, а военным заводам РФ ", - написал Мокренюк.

  • Напомним, новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
  • Глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации".
  • Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом поставлять в Крым воду только для населения.
  • Заявление новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в оккупированный Крым было негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа.

 

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