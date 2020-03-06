В Крыму воды для людей достаточно, она нужна для промышленности - начальник управления Минветеранов

6 марта, 2020, 15:16

Начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк прокомментировал идею премьер-министра Дениса Шмыгаля по водоснабжению в Крым

Об этом он написал в Facebook.

"В Крыму воды для людей достаточно. Своей воды - та, которая в земле, и на земле. Вода из Северо-Крымского канала требуется для сельского хозяйства и промышленности. Но россияне истерически наращивают добычу с земли, углубляют скважины", - написал Мокренюк.

Он сказал, что для промышленности воды не хватает, баланс в целом минусовый - то есть используют воды больше, чем совокупный запас воды.

"Они (Россия-ред.) качают воду из земли, загоняют в трубы, оттуда вода снова через дыры попадает в землю и они снова ее качают в трубы. Водопровода систему они не ремонтируют, не заменяют (ну, почти). Это дорого? Дорого. Вывод. Если мы дадим воду, то мы ее дадим не гражданам, а военным заводам РФ ", - написал Мокренюк.