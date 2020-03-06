В Афганистане произошла атака на церемонию с участием премьера: почти 30 погибших
6 марта, 2020, 14:33
В результате нападения во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Али Абдуллы Мазари в Кабуле по меньшей мере 27 человек погибли, еще 29 получили ранения
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что одним из гостей церемонии премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.
"Атака началась со взрыва, возможно, ракета упала в этом районе, Абдулла и некоторые другие политики не пострадали", - заявил представитель премьера Фрайдун Квазун.
Радикальная группировка "Талибан" заявила о своей непричастности к теракту.
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