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Espreso.tvОбществоВ Афганистане произошла атака на церемонию с участием премьера: почти 30 погибших

В Афганистане произошла атака на церемонию с участием премьера: почти 30 погибших


фото: Afghanistan
В результате нападения во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Али Абдуллы Мазари в Кабуле по меньшей мере 27 человек погибли, еще 29 получили ранения

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что одним из гостей церемонии премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

"Атака началась со взрыва, возможно, ракета упала в этом районе, Абдулла и некоторые другие политики не пострадали", - заявил представитель премьера Фрайдун Квазун.

Радикальная группировка "Талибан" заявила о своей непричастности к теракту.

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