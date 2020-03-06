Уничтожена 300-летняя церковь: в Винницкой ОГА обратились в полицию

6 марта, 2020, 16:06

В Винницкой ОГА обратились в полицию, чтобы правоохранители разобрались с ситуацией вокруг разрушения старинной казацкой церкви в Шаргородском районе Винницкой области

Об этом сообщает винницкое издание Vежа .

Как выяснилось, церковь была демонтирована еще несколько лет назад. Однако в течение этого времени на этот факт не обращали внимания ни органы государственной власти, ни правоохранители, пока информация не попала в прессу.

Отметим, что речь идет о Покровской "казацкой" деревянной церкви в селе Лозовая Шаргородского района Винницкой области, которая была построена в 1700-1702 годах. Некоторые исследователи называют ее самой старой деревянной церковью на территории Подолья.

По словам пресс-секретаря полиции Анны Олейник, местные жители якобы начали строить на месте старого храма новый еще более года назад, однако чиновники отреагировали только сейчас.

Как сообщила Vеже пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник, по информации полиции, новый храм функционирует более года. Пока никакой информации о незаконных действиях в полиции нет.

В то же время заведующий сектором охраны культурного наследия Управления культуры и искусств Винницкой ОГА Михаил Потупчик заявил, что церковь действительно имеет статус памятника национального значения, однако о каких-либо законных реконструкциях старого храма ему неизвестно. Лично чиновник в последний раз был возле церкви в 2016 году и тогда она "была целая", а о ситуации с разрушением храма узнали только "сейчас".