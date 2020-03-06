В Москве нашли мертвым украинского шахматиста, который хвастался игрой за сборную РФ против Украины

6 марта, 2020, 12:34

В Москве в одной из квартир на улице Кастанаивской нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов - Александру Вернигору и Станислава Богдановича

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

"Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее друг погибли от "веселящего газа", на их головах были надеты пакеты. По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ, на их головах были надеты пакеты . Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены окисью азота.

Второй погибший от "веселящего газа" - украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

В начале марта Богдановича внесли в базу "Миротворца". Шахматиста обвинили в "участии в пропагандистских антиукраинских акциях", "манипулировании общественно значимой информацией" и "отрицании российской агрессии".

Причина - недавно Богданович не только сыграл за сборную России против Украины, но и цинично хвастался этим.

В частности, объясняя причины своего решения, гросмейстр написал, что играл за сборную страны агрессора, потому что ему за это заплатили.

"Второе - я пока нахожусь в России. Было бы некрасиво быть гостем и играть против тех, кто тепло тебя принимает. Это просто знак уважения", - хвастался Богданович.

Кроме того, Богданович отметил, что выступление за российскую команду против Украины - это его "скромный вклад в мир между нашими странами: "Пора нам остановиться и прекратить эту междоусобицу", - поучал он.