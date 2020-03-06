Украинцы раскупили летнюю партию элитных Porsche Taycan еще до того, как авто доставили в страну
6 марта, 2020, 14:15
Пока в Украину доставили два первых электрических Porsche Taycan, другие 71 приедут позже. Сейчас все эти авто уже продали
Об этом профильному изданию Autogeek сообщили в компании "Виннер Импортс Украина", которая официально импортирует автомобили Porsche в страну.
Официальная презентация электрокара состоится 20 марта.
Приблизительная стоимость Taycan 4S в Украине составляет 2,7 млн грн, Taycan Turbo - почти 3,8 млн грн, а Taycan Turbo S - около 4,7 млн грн. Однако окончательная стоимость автомобиля зависит от курса валют на момент его оформления и указывается в договоре купли-продажи.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-