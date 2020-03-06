 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцы раскупили летнюю партию элитных Porsche Taycan еще до того, как авто доставили в страну

Украинцы раскупили летнюю партию элитных Porsche Taycan еще до того, как авто доставили в страну


фото: gettyimages
Пока в Украину доставили два первых электрических Porsche Taycan, другие 71 приедут позже. Сейчас все эти авто уже продали

Об этом профильному изданию Autogeek сообщили в компании "Виннер Импортс Украина", которая официально импортирует автомобили Porsche в страну.

Официальная презентация электрокара состоится 20 марта.

Приблизительная стоимость Taycan 4S в Украине составляет 2,7 млн грн, Taycan Turbo - почти 3,8 млн грн, а Taycan Turbo S - около 4,7 млн грн. Однако окончательная стоимость автомобиля зависит от курса валют на момент его оформления и указывается в договоре купли-продажи.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

6 марта, 2020 пятница

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать