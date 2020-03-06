Убийство Шеремета: Кузьменко отказалась от полиграфа из-за недоверия к экспертам
Об этом сообщает "Украинская правда".
Полиция заявила, что Кузьменко дважды отказалась от интервью с полиграфом. Сначала подозреваемая предварительно согласилась на исследование. Но 26 февраля она отказалась проходить экспертизу без присутствия адвоката, который был занят другими делами.
4 марта Кузьменко и его адвокат прибыли на опрос, но подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия к государственным экспертам.
Как сказал адвокат Кузьменко Тарас Беспалый: "Мы выразили недоверие тем экспертам, которые уже сфальсифицировали так называемую экспертизу Бирча. Поэтому в этом учреждении с этими экспертами мы отказались проходить полиграф. Сейчас в том же заявлении указали, что мы не отрицаем пройти экспертизу в другом учреждении с привлечением международных экспертов ".
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств .
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