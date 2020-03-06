Убийство Шеремета: Кузьменко отказалась от полиграфа из-за недоверия к экспертам

6 марта, 2020, 20:21

Врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказалась от прохождения допроса с полиграфом из-за недоверия к экспертам-полиграфологам

Об этом сообщает "Украинская правда".

Полиция заявила, что Кузьменко дважды отказалась от интервью с полиграфом. Сначала подозреваемая предварительно согласилась на исследование. Но 26 февраля она отказалась проходить экспертизу без присутствия адвоката, который был занят другими делами.

4 марта Кузьменко и его адвокат прибыли на опрос, но подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия к государственным экспертам.

Как сказал адвокат Кузьменко Тарас Беспалый: "Мы выразили недоверие тем экспертам, которые уже сфальсифицировали так называемую экспертизу Бирча. Поэтому в этом учреждении с этими экспертами мы отказались проходить полиграф. Сейчас в том же заявлении указали, что мы не отрицаем пройти экспертизу в другом учреждении с привлечением международных экспертов ".