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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Кузьменко отказалась от полиграфа из-за недоверия к экспертам

Убийство Шеремета: Кузьменко отказалась от полиграфа из-за недоверия к экспертам

Врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказалась от прохождения допроса с полиграфом из-за недоверия к экспертам-полиграфологам

Об этом сообщает "Украинская правда".

Полиция заявила, что Кузьменко дважды отказалась от интервью с полиграфом. Сначала подозреваемая предварительно согласилась на исследование. Но 26 февраля она отказалась проходить экспертизу без присутствия адвоката, который был занят другими делами.

4 марта Кузьменко и его адвокат прибыли на опрос, но подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия к государственным экспертам.

Как сказал адвокат Кузьменко Тарас Беспалый: "Мы выразили недоверие тем экспертам, которые уже сфальсифицировали так называемую экспертизу Бирча. Поэтому в этом учреждении с этими экспертами мы отказались проходить полиграф. Сейчас в том же заявлении указали, что мы не отрицаем пройти экспертизу в другом учреждении с привлечением международных экспертов ".

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств .
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